Путин прокомментировал розыск члена СПЧ Ионова в США

Президент России Владимир Путин заявил, что члену СПЧ Александру Ионову, объявленному в розыск в США, не о чем сожалеть. Его слова в ходе заседания с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) приводятся на сайте Кремля.

«Вы сказали, что, к сожалению, находитесь в розыске по инициативе США. Ну, не о чем сожалеть. Мы все работаем здесь, живем здесь», — сказал российский лидер.

По словам Путина, американцам сначала нужно разобраться «с собой», поскольку они «скоро друг друга в розыск будут объявлять».

«Ну это их проблемы, а мы давайте будем решать наши», — сказал президент.

В июле 2022 года власти США обвинили Ионова в организации заговора с целью привлечения граждан США к деятельности в качестве нелегальных агентов российских властей. Было объявлено также о вознаграждении в размере до $10 млн за информацию, которая поможет установить местонахождение правозащитника.

Министерство юстиции США утверждает, что Ионов, предположительно, в сотрудничестве с ФСБ организовал многолетнюю кампанию по оказанию вредоносного влияния на Соединенные Шаты через местные политические группы, целью которой было «посеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США».

Ранее в России завершили расследование по делу американца Бейлса.