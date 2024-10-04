Экономист объяснил, почему учителям и врачам в России хотят серьезно повысить зарплаты

Планы российского правительства проиндексировать зарплаты врачей и учителей на 13,2% в 2025 году связаны с решением одной из главных задач — сделать оплату их труда конкурентоспособной по сравнению с коммерческим сектором. Об этом kp.ru рассказал профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Он отметил, что в сфере здравоохранения и образования фиксируется дефицит кадров. Поэтому в стране важно принять меры по повышению заработной платы на уровень выше, чем планируемая инфляция, чтобы не допустить усугубления ситуации, подчеркнул эксперт.

«В 2022 году я проводил исследования в области здравоохранения и увидел четкую взаимосвязь между периодами. Когда заработная плата в системе здравоохранения повышалась темпами чуть выше инфляции, это сразу привлекало в отрасль людей. Как только она падала ниже приемлемого уровня, то есть не поддерживала реальную покупательную способность, это приводило к оттоку персонала», — добавил Сафонов.

В конце сентября первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин говорил, что решить проблему острого дефицита учителей в российских школах можно за счет существенного повышения зарплат и возвращения льгот для специалистов, работающих в селах.

Ранее сообщалось, что в России подняли пенсии и зарплаты для некоторых граждан.