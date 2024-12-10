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Турция начала работу над открытием посольства в Сирии

Глава МИД Турции Фидан: Анкара начала работу над открытием посольства в Дамаске

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Depositphotos

Турция начала работу над открытием посольства в Сирии. Об этом сообщает газета Star со ссылкой на главу МИД страны Хакана Фидана.

«Мы начали работу над созданием посольства в Дамаске», — сказал Фидан.

По его словам, как только позволят условия, посольство в Сирии может быть вновь открыто.

10 декабря газета Hürriyet писала, что Турция заплатит высокую цену, если ситуация в Сирии с приходом новой власти станет хуже.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил сирийского лидера Башара Асада в том, что тот бежал из своей страны, оставив ее в руинах.

По его словам, Турция выступала за мир и справедливость в Сирии, за скорейшее мирное урегулирование ситуации, а также защищала ее территориальную целостность, несмотря на враждебное отношение режима Асада.

Ранее бывший сирийский дипломат заявил, что Асад отверг сделку с США, которая могла бы укрепить его власть.

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