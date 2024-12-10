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В Турции считают, что Анкара должна быть главным лицом в строительстве новой Сирии

Hürriyet: Турция заплатит высокую цену, если ситуация в Сирии станет хуже

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Depositphotos

Турция заплатит высокую цену, если ситуация в Сирии с приходом новой власти станет хуже. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet, передает РИА Новости.

В материале говорится, что Анкара «заплатила очень высокую цену» в республике и стала архитектором перемен в ней, и теперь самое главное — не оставить Сирию.

«Турция должна быть главным действующим лицом в строительстве новой Сирии. Если Сирия станет хуже, чем раньше, значит, Турция заплатит самую большую цену», — считают в Hürriyet.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил сирийского лидера Башара Асада в том, что тот бежал из своей страны, оставив ее в руинах.

По его словам, Турция выступала за мир и справедливость в Сирии, за скорейшее мирное урегулирование ситуации, а также защищала ее территориальную целостность, несмотря на враждебное отношение режима Асада.

Эрдоган также заявил, что сирийский президент потерял власть из-за отказа от диалога с турецкой стороной.

Ранее сообщалось, что Асад отверг сделку с США, которая могла бы укрепить его власть.

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