Посольство ФРГ прокомментировало задержание россиянина с немецким гражданством

Посольство ФРГ в Москве постарается связаться с россиянином, имеющим немецкое гражданство, который был задержан в Нижнем Новгороде по обвинению в планировании диверсии на железнодорожных путях. Об этом РИА Новости сообщили в дипмиссии.

«Посольство приняло к сведению сообщения о задержании и постарается, в соответствии с практикой в отношении всех граждан Германии, установить контакт с задержанным с целью оказания консульской поддержки», — сказали в посольстве.

О задержании россиянина утром 10 декабря сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, при обысках дома у молодого человека нашли готовое самодельное взрывное устройство.

Задержанный признался, что планировал пустить под откос грузовой поезд. Молодой человек рассказал, что в 2023 году он приехал в Россию, чтобы поменять паспорт. Он познакомился через интернет с сотрудником украинских спецслужб, который позже дал ему несколько заданий.

Ранее в Ростовской области задержали местного жителя, пытавшегося перейти к ВСУ.