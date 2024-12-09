В Ростовской области задержали местного жителя, пытавшегося перейти к ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области 33-летнего жителя города Шахты, который пытался перейти на сторону Вооруженных сил Украины и уехать воевать против России. Об этом пишет Telegram-канал «Че по Ростову?».

По данным ведомства, мужчина в Telegram общался с представителем украинской разведки, который вербует россиян. Шахтинец получил инструкцию от куратора и готовился пересечь границу, чтобы присоединиться к одной из террористических организаций.

Сотрудники УФСБ задержали россиянина до того, как он успел реализовать свои планы. Против него возбудили сразу два уголовных дела по статьям о госизмене и об участии в деятельности террористической организации.

Суд арестовал фигуранта.

Этим утром Верховный суд Крыма приговорил 33-летнего местного жителя к 15 годам тюрьмы за госизмену. Следствие установило, что с декабря 2022 года по март 2023-го житель Симферопольского района собирал и передавал украинской стороне сведения о передвижении колонны военной техники ВС РФ. В итоге его признали виновным в государственной измене.

Ранее в Москве по делу о госизмене арестовали двух человек.