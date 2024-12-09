Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области задержали местного жителя, пытавшегося перейти к ВСУ

ФСБ задержала жителя Шахт, который пытался уйти воевать на стороне ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области 33-летнего жителя города Шахты, который пытался перейти на сторону Вооруженных сил Украины и уехать воевать против России. Об этом пишет Telegram-канал «Че по Ростову?».

По данным ведомства, мужчина в Telegram общался с представителем украинской разведки, который вербует россиян. Шахтинец получил инструкцию от куратора и готовился пересечь границу, чтобы присоединиться к одной из террористических организаций.

Сотрудники УФСБ задержали россиянина до того, как он успел реализовать свои планы. Против него возбудили сразу два уголовных дела по статьям о госизмене и об участии в деятельности террористической организации.

Суд арестовал фигуранта.

Этим утром Верховный суд Крыма приговорил 33-летнего местного жителя к 15 годам тюрьмы за госизмену. Следствие установило, что с декабря 2022 года по март 2023-го житель Симферопольского района собирал и передавал украинской стороне сведения о передвижении колонны военной техники ВС РФ. В итоге его признали виновным в государственной измене.

Ранее в Москве по делу о госизмене арестовали двух человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами