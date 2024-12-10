Задержанный в Нижнем Новгороде россиянин признался в планах пустить под откос поезд

Задержанный по обвинению в подготовке диверсии на железнодорожных путях в Нижнем Новгороде россиянин с гражданством Германии признался, что планировал пустить под откос грузовой поезд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео допроса ФСБ РФ.

Молодой человек рассказал, что в 2023 году он приехал в Россию, чтобы поменять паспорт. Задержанный познакомился через интернет с сотрудником украинских спецслужб, который позже дал ему несколько заданий. В частности, он поджег электрощиток и нарисовал пять граффити, за что получил 2,5 тысячи рублей.

«Он (сотрудник украинских спецслужб — «Газета.Ru») поставил мне задачу, чтобы я купил камеру с WiFi-роутером, поставил в нескольких метрах от железнодорожного полотна, чтобы он видел, что и как там происходит, когда ездят поезда. Он дал указание, чтобы я поехал за взрывным устройством, это был схрон», — сказал задержанный.

О задержании россиянина утром 10 декабря сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, при обысках дома у молодого человека нашли готовое самодельное взрывное устройство.

Ранее в Ростовской области задержали местного жителя, пытавшегося перейти к ВСУ.