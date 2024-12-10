Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Задержанный в Нижнем Новгороде россиянин признался в планах пустить под откос поезд

ФСБ: задержанный в Нижнем Новгороде мужчина планировал пустить под откос поезд

close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Задержанный по обвинению в подготовке диверсии на железнодорожных путях в Нижнем Новгороде россиянин с гражданством Германии признался, что планировал пустить под откос грузовой поезд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео допроса ФСБ РФ.

Молодой человек рассказал, что в 2023 году он приехал в Россию, чтобы поменять паспорт. Задержанный познакомился через интернет с сотрудником украинских спецслужб, который позже дал ему несколько заданий. В частности, он поджег электрощиток и нарисовал пять граффити, за что получил 2,5 тысячи рублей.

«Он (сотрудник украинских спецслужб — «Газета.Ru») поставил мне задачу, чтобы я купил камеру с WiFi-роутером, поставил в нескольких метрах от железнодорожного полотна, чтобы он видел, что и как там происходит, когда ездят поезда. Он дал указание, чтобы я поехал за взрывным устройством, это был схрон», — сказал задержанный.

О задержании россиянина утром 10 декабря сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, при обысках дома у молодого человека нашли готовое самодельное взрывное устройство.

Ранее в Ростовской области задержали местного жителя, пытавшегося перейти к ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами