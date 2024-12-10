Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрон посетит Польшу для обсуждения встреч с Трампом и Зеленским

Туск: Макрон приедет в Варшаву, чтобы рассказать об итогах встречи с Трампом

close
Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон 12 декабря прибудет в Варшаву для того, чтобы проинформировать о результатах своих встреч с избранным президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая заседание кабинета министров.

Трамп побывал в Париже по случаю открытия после реставрации собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари).

«Он (Макрон) хочет проинформировать нас о парижских переговорах. Как вы знаете, состоялась короткая, но важная встреча с избранным президентом Трампом и Владимиром Зеленским там, в Париже», — сказал Туск.

Агентство Bloomberg сообщало, что Макрон в рамках встречи с Трампом и Зеленским в Париже пытался начать обсуждение, как положить конец конфликту на Украине.

При этом чиновники, близкие к Макрону и Зеленскому, заявили, что встреча «была позитивной». Официальные лица не стали раскрывать детали встречи.

Ранее Трамп призвал Путина действовать по Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами