Макрон посетит Польшу для обсуждения встреч с Трампом и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон 12 декабря прибудет в Варшаву для того, чтобы проинформировать о результатах своих встреч с избранным президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая заседание кабинета министров.

Трамп побывал в Париже по случаю открытия после реставрации собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари).

«Он (Макрон) хочет проинформировать нас о парижских переговорах. Как вы знаете, состоялась короткая, но важная встреча с избранным президентом Трампом и Владимиром Зеленским там, в Париже», — сказал Туск.

Агентство Bloomberg сообщало, что Макрон в рамках встречи с Трампом и Зеленским в Париже пытался начать обсуждение, как положить конец конфликту на Украине.

При этом чиновники, близкие к Макрону и Зеленскому, заявили, что встреча «была позитивной». Официальные лица не стали раскрывать детали встречи.

Ранее Трамп призвал Путина действовать по Украине.