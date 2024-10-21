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Президент Бразилии опубликовал первое фото после травмы головы

Президент Бразилии Лула да Силва опубликовал первое фото после травмы головы

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X (Бывший Twitter)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва опубликовал первое фото после полученной травмы головы в своем аккаунте в соцсети Х.

«Рабочая встреча со специальным советником президента Селсу Аморимом и министром Падильей. Мы говорили о внутренней и международной политической повестке на будущие дни», — написал он.

До этого СМИ сообщает, что инцидент произошел после возвращения президента из Сан-Пауло в свою резиденцию — Дворец Алворада. Лула да Силва пошел в ванну, где сел на скамью. Однако в один момент она опрокинулась, в результате чего бразильский лидер ударился головой и повредил затылок.

Из-за полученной травмы президент Бразилии не поедет на саммит БРИКС в Казани, он примет в нем участие по видеосвязи. Бразильская сторона на встрече глав государств и правительств стран-участниц будет представлена министром иностранных дел республики Мауро Виэйру.

Ранее в Кремле отреагировали на решение президента Бразилии не ехать в Россию.

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