В Польше опровергли слухи о возможном взрыве самолета президента в 2010 году

Глава группы прокуроров, расследующих крушение президентского самолета под Смоленском в 2010 году, Кшиштоф Шварц заявил, что следов взрывчатых веществ на обломках воздушного судна слишком мало и неясно, откуда они взялись. Так в интервью изданию Gazeta Wyborcza он прокомментировал широко распространявшуюся в Польше информацию о возможном взрыве на борту.

По словам Шварца, польские судебно-медицинские эксперты заявили, что ни в одном из случаев не было обнаружено каких-либо доказательств травм или других признаков, которые бы подтверждали гипотезу о внезапном выбросе энергии в виде взрыва легковоспламеняющихся или взрывчатых материалов.

Комментируя распространившиеся в Польше сообщения о том, что на фрагментах воздушного судна были обнаружены признаки взрывчатых веществ, Шварц отметил, что эти данные были получены в результате работы польских специалистов с использованием неточных инструментов. Впоследствии результаты были перепроверены, и оказалось, что количество обнаруженных следов недостаточно для однозначных выводов об их происхождении.

10 апреля 2010 года пассажирский самолет Ту-154М 36-го особого авиаполка Воздушных сил Польши вылетел в Смоленск. Находившаяся на борту делегация во главе с президентом Польши Лехом Качиньским должна была принять участие в траурных мероприятиях, приуроченных к 70-летию Катынской трагедии 1940 года. Лайнер при посадке попал в густой туман, задел левым крылом верхушку березы, перевернулся более чем на 180 градусов и упал на землю в 200-300 метрах от взлетно-посадочной полосы. На борту находились семь членов экипажа и 89 пассажиров. В результате крушения никто из них не выжил.

В апреле 2024 года в Польше решили в третий раз перепроверить детали крушения самолета с Качиньским, так как предыдущие два расследования не выявили следов взрыва на борту воздушного судна.

Ранее в Польше нашли нарушения в работе комиссии по крушению самолета Качиньского.