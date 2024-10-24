В Польше нашли нарушения в работе комиссии по крушению самолета Качиньского

Польская прокуратура начала сразу два расследования нарушений в работе второй комиссии, выяснявшей причину крушения самолета Ту-154М, на котором находился президент Лех Качиньский. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные агентства IAR.

По версии прокуратуры, действия комиссии привели к выводу из строя самолета, которым специалисты пользовались при изучении деталей авиакатастрофы под Смоленском, — с этим связано первое расследование.

Второе касается предполагаемого уничтожения комиссией 23 доказательств по делу. В настоящее время прокуратура проверяет, куда комиссия могла передать улики.

Отмечается также, что минобороны Польши поделится с прокуратурой 41 уведомлением о нарушениях в связи с деятельностью комиссии.

10 апреля 2010 года пассажирский самолет Ту-154М 36-го особого авиаполка Воздушных сил Польши вылетел в Смоленск. Находившаяся на борту делегация во главе с президентом Польши Лехом Качиньским должна была принять участие в траурных мероприятиях, приуроченных к 70-летию Катынской трагедии 1940 года. Лайнер при посадке попал в густой туман, задел левым крылом верхушку березы, перевернулся более чем на 180 градусов и упал на землю в 200-300 метрах от взлетно-посадочной полосы. На борту находились семь членов экипажа и 89 пассажиров. В результате крушения никто из них не выжил.

В апреле 2024 года в Польше решили в третий раз перепроверить детали крушения самолета с Качиньским, так как предыдущие два расследования не выявили следов взрыва на борту воздушного судна.

Ранее Польша получила доклад от международных экспертов по крушению Ту-154 Качиньского.