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Кандидат в канцлеры ФРГ признал проблемы на фронте для Украины

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц: Киев испытывает затруднения на фронте

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Lisi Niesner/Reuters

Ситуация на фронте складывается для украинских войск не лучшим образом, признал в интервью газете Bild кандидат на пост канцлера ФРГ от «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц.

«Ситуация затруднительная. Россия прочно закрепилась в некоторых частях [фронта]», — сказал политик.

По словам Мерца, избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен способствовать завершению украинского конфликта. Он не исключил, что американец может прибегнуть к угрозам нарастить поставки вооружений Киеву.

При этом немецкий политик назвал очевидным тот факт, что Трамп хочет добиться прямого контакта с Москвой.

10 декабря Мерц заявил, что хочет снять ограничения на использование немецкого оружия для Украины. Также он, в отличие от действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца, выступает за поставку Украине немецких дальнобойных ракет Taurus.

9 декабря Мерц приезжал в Киев, где провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленский снова призвал принудить Россию «к миру силой».

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