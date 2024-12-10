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В ФРГ призвали снять ограничения на использование немецкого оружия для Украины

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц: нужно позволить Украине использовать оружие

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Hannibal Hanschke/Reuters

Кандидат в канцлеры Германии, лидер «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц хочет снять ограничения на использование немецкого оружия для Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала ARD.

Политик отметил, что Украина сейчас недостаточно сильна, чтобы завершить конфликт с Россией.

«Мы должны отменить ограничения на дальность полета ракет, чтобы у Украины действительно была возможность защищаться от военных атак со стороны России», — сказал Мерц.

Кроме того, Мерц, в отличие от действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца, выступает за поставку Украине немецких дальнобойных ракет «Таурус».

До этого другой кандидат на пост канцлера Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что хочет мира Украине и прекращения поставок вооружения Киеву. Она подчеркнула, что партия не хочет поставок ракет Taurus Украине, «которые сделают Германию участником войны».

Ранее Шольц допустил совместную работу с Трампом ради мира на Украине.

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