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В ОП Украины рассказали подробности о контактной группе по окончанию конфликта

Жовка: приглашение Киева в НАТО будет темой встречи новой контактной группы

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Bernadett Szabo/Reuters

Вопрос о приглашении Киева в Североатлантический альянс (НАТО) станет одной из основных тем на встрече новой контактной группы, посвященной завершению конфликта в Украине. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква, передает «РБК-Украина».

«Одним из вопросов повестки этой встречи будет рассмотрение заявки на членство, а также обсуждение гарантий безопасности для Украины до ее вступления в НАТО, наряду с другими аспектами, включая военную поддержку», — отметил чиновник.

Жовква добавил, что этот вопрос уже поднимался на встрече в Париже, где президент Украины Владимир Зеленский общался с французским лидером Эммануэлем Макроном и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

9 декабря пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина формирует перечень стран-партнеров, которые войдут в рабочую группу по усилению республики и формированию общей позиции по поводу дипломатического завершения конфликта с Россией.

Ранее лидер ХДС Мерц назвал критической ситуацию на фронте для Украины.

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