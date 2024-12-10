Лидер ХДС Мерц назвал критической ситуацию на фронте для Украины

Ситуация на фронте на сегодняшний день для Киева складывается критическая. Об этом Bild заявил кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.

«Россия прочно закрепилась в некоторых частях Украины», — сказал он.

Немецкий политик также прокомментировал трехстороннюю встречу президента Украины Владимира Зеленского, избранного главы Белого дома Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона в Елисейском дворце. Лидер ХДС считает, что Трамп будет стремиться выйти на прямой контакт с Москвой.

«Также стало понятно, что он пытался вовлечь Украину и Францию в свои замыслы», — добавил Мерц.

Накануне Зеленский на встрече с Мерцем заявил, что конфликт можно завершить только принуждением России «к миру силой».

Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев 9 декабря. Немецкий политик провел встречу с Зеленским.

Ранее в Германии предложили создать контактную группу по урегулированию на Украине.