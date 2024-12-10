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Лидер ХДС Мерц назвал критической ситуацию на фронте для Украины

Мерц: РФ прочно закрепилась на Украине, ситуация критическая на фронте для Киева

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Ситуация на фронте на сегодняшний день для Киева складывается критическая. Об этом Bild заявил кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.

«Россия прочно закрепилась в некоторых частях Украины», — сказал он.

Немецкий политик также прокомментировал трехстороннюю встречу президента Украины Владимира Зеленского, избранного главы Белого дома Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона в Елисейском дворце. Лидер ХДС считает, что Трамп будет стремиться выйти на прямой контакт с Москвой.

«Также стало понятно, что он пытался вовлечь Украину и Францию в свои замыслы», — добавил Мерц.

Накануне Зеленский на встрече с Мерцем заявил, что конфликт можно завершить только принуждением России «к миру силой».

Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев 9 декабря. Немецкий политик провел встречу с Зеленским.

Ранее в Германии предложили создать контактную группу по урегулированию на Украине.

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