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Премьер Израиля прибыл в суд Тель-Авива

Нетаньяху прибыл в окружной суд Тель-Авива для дачи показаний по трем делам

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Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в окружной суд Тель-Авива, где даст показания по трем возбужденным в его отношении уголовным делам. Трансляцию из зала суда осуществляет гостелерадиокомпания Kan.

Журналисты отметили, что Нетаньяху стал первым действующим главой израильского кабмина, который дает показания в суде.

Премьера обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении доверием («Дело 1000»). По версии следствия, Нетаньяху и члены его семьи приняли дорогие подарки от американского продюсера Арнона Милчена и австралийско-израильского бизнесмена Джеймса Пакера. Их стоимость составила более 700 тысяч шекелей (приблизительно $196 тысяч).

Также глава правительства Израиля обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении доверием по «Делу 2000» — в сговоре с владельцем газеты «Едиот Ахронот» (Ynet) Арноном Мозесом.

Расследование дела началось в декабре 2016 года. Нетаньяху предъявили обвинения в ноябре того же года. Судебный процесс стартовал в мае 2020 года, свидетельские показания предоставили уже около 140 человек.

Ранее Эстония поддержала ордер МУС на Нетаньяху и Галанта.

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