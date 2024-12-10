Если цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, Запад потеряет к Киеву интерес. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«В таком случае Киев автоматически начнет втягиваться в экономическое сотрудничество с Россией, а также культурное и так далее, если русский язык там не будет притесняться. И вот это и есть решение вопроса», — сказал Царев.

Он подчеркнул, что Украина нужна США и их союзникам только в качестве тарана против России.

10 декабря директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей спецоперации на Украине.

Он отметил, что ситуация на фронте складывается не в пользу Киева. По его словам, украинская армия оказалась на грани развала, а «режим Владимира Зеленского» полностью утратил легитимность и договороспособность.

Ранее журналист раскрыл судьбу Украины после завершения конфликта.