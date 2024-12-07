Кандидат на пост канцлера Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что хочет мира Украине и прекращения поставок вооружения Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы хотим мира на Украине, мы не хотим каких-либо поставок оружия, мы не хотим никаких танков, мы не хотим никаких ракет! Мы не хотим поставок ракет Taurus Украине, которые сделают Германию участником войны!» — сказала она на пресс-конференции.

Также Вайдель назвала АдГ «партией мира».

7 декабря депутат бундестага от партии АдГ Штеффен Котре во время обсуждения в парламенте вопроса о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus раскритиковал соответствующее предложение. Он заявил, что Берлин не должен вмешиваться в конфликт бывших советских республик.

1 декабря депутат бундестага от группы Левой партии Грегор Гизи заявил, что западные страны должны предложить Москве прекращение огня на Украине с приостановкой поставок вооружения Киеву. Гизи добавил, что левые выступают за немедленное прекращение огня и остановку поставок вооружений.

Ранее Шольц допустил совместную работу с Трампом ради мира на Украине.