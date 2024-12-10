В СВР объяснили угрозы в адрес Вучича и Орбана

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, комментируя угрозы в адрес президента Сербии Александра Вучича и премьера Венгрии Виктора Орбана, заявил, что под угрозой англосаксов находятся яркие лидеры формирующегося многополярного мира. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, временами у англосаксов начинают «сдавать нервы».

«Чего, например, стоит громкое покушение на премьер-министра Словакии Фицо, который имеет смелость выступать в защиту национальных интересов своей страны? <...>. Вспомним сообщения об угрозах физической расправы в адрес президента Сербии Вучича и премьер-министра Венгрии Орбана. Очевидно, что под ударом находятся буквально все яркие лидеры формирующегося многополярного мира», — указал Нарышкин.

9 октября заместитель председателя кабинета министров Сербии Александр Вулин заявлял, что президенту республики Александру Вучичу грозит опасность. Вице-премьер отметил, что информацию о существовании угроз для безопасности главы государства подтвердили и в спецслужбах РФ.

Вулин также предупреждал, что на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана готовили покушение из-за позиции по Украине. По его словам, не случайно, что было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, произошло крушение вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, а также случилось покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Вулин обратил внимание, что эти политики выступают за мирные переговоры по Украине.

Ранее советник Фицо заявил об угрозе нового покушения на премьера Словакии.