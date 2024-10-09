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В Сербии заявили, что на Орбана готовили покушение

Зампред правительства Сербии Вулин: на Орбана готовили покушение из-за Украины

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана готовили покушение из-за позиции по Украине. Его слова приводит журнал «Национальная оборона».

«Мы получили информацию, что готовилось покушение и на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — сказал Вулин.

По его словам, не случайно, что было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, произошло крушение с вертолетом президента Ирана Ибрахимом Раиси, а также произошло покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Вулин обратил внимание, что эти политики выступают за мирные переговоры по Украине.

9 октября глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на дебатах с премьером Венгрии Виктором Орбаном жестко раскритиковала его усилия по урегулированию конфликта на Украине, указав на необходимость продолжать поддержку Киева во всех сферах во что бы то ни стало. В свою очередь Орбан, в ответ на ее выступление, заявил, что план Евросоюза по поддержке Киева зашел в тупик, призвав признать это и изменить курс.

Ранее левый активист попытался сорвать выступление Орбана в Европарламенте.

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