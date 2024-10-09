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В правительстве Сербии заявили об угрожающей Вучичу опасности

Заместитель главы правительства Сербии Вулин: Вучич находится в опасности

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Johanna Geron/Reuters

Президенту Сербии Александру Вучичу грозит опасность, заявил заместитель председателя кабинета министров республики Александр Вулин. Об этом пишет журнал «Национальная оборона».

Вице-премьер отметил, что информацию о существовании угроз для безопасности главы государства подтвердили и в спецслужбах РФ.

«Но сербские службы безопасности достаточно сильны и профессиональны. Мы справимся с задачей сохранить его (Вучича. — «Газета.Ru»), мы его сбережем», — добавил Вулин.

По его словам, многие влиятельные западные политики видят в президенте республики препятствие. В частности, они считают проблемой тот факт, что у Белграда есть возможность проводить самостоятельную политику.

«Им это очень не нравится, они хотели бы, чтобы Сербия стала просто какой-то территорией в рамках Европейского союза», — подчеркнул заместитель председателя кабинета министров.

30 сентября Вучич заявил, что в настоящее время РФ владеет инициативой в конфликте с Украиной. При этом западным государствам становится все сложнее инвестировать в обороноспособность Киева, уточнил он.

Ранее сербский лидер спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине.

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