В правительстве Сербии заявили об угрожающей Вучичу опасности

Президенту Сербии Александру Вучичу грозит опасность, заявил заместитель председателя кабинета министров республики Александр Вулин. Об этом пишет журнал «Национальная оборона».

Вице-премьер отметил, что информацию о существовании угроз для безопасности главы государства подтвердили и в спецслужбах РФ.

«Но сербские службы безопасности достаточно сильны и профессиональны. Мы справимся с задачей сохранить его (Вучича. — «Газета.Ru»), мы его сбережем», — добавил Вулин.

По его словам, многие влиятельные западные политики видят в президенте республики препятствие. В частности, они считают проблемой тот факт, что у Белграда есть возможность проводить самостоятельную политику.

«Им это очень не нравится, они хотели бы, чтобы Сербия стала просто какой-то территорией в рамках Европейского союза», — подчеркнул заместитель председателя кабинета министров.

30 сентября Вучич заявил, что в настоящее время РФ владеет инициативой в конфликте с Украиной. При этом западным государствам становится все сложнее инвестировать в обороноспособность Киева, уточнил он.

Ранее сербский лидер спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине.