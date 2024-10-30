Оппозиция Канады намерена отстранить от власти правительство Трюдо

В Канаде партия «Квебекский блок» начинает диалог с другими оппозиционными силами, чтобы обеспечить вотум недоверия либеральному правительству премьер-министра страны Джастина Трюдо. Об этом заявил лидер партии Ив-Франсуа Бланше, сообщает ТАСС.

«Мы говорили, что сделаем это, и мы сейчас этим занимаемся», — сказал он.

По словам политика, «Квебекский блок» уже отправил письма представителям Консервативной партии Канады и Новой демократической партии о начале переговоров по объединению сил против Либеральной партии Канады.

До этого «Квебекский блок» выступил с ультиматумом к партии Трюдо, потребовав от нее до 29 октября принять законопроект об увеличении пенсий канадцам в возрасте от 65 до 74 лет на 10%, а также утвердить определенные преференции для фермерских хозяйств. В ответ партия Бланше пообещала голосовать против всех предложений по вотуму недоверия правительству, которые оппозиция выдвинет до нового года. «Квебекский блок» также заявил, что в противном случае он начнет переговоры с другими оппозиционными партиями по вопросу отстранения правительства и объявления досрочных выборов.

Ранее в посольстве РФ заявили, что Канада разорвала почти все двусторонние связи с Россией.