Кадыров назвал выступление Путина сигналом

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что выступление российского лидера Владимира Путина на торжественной церемонии вручения Героям России медали «Золотая звезда»— сигнал недоброжелателям.

«Я полностью поддерживаю сказанное национальным лидером и хочу добавить, что единство и сплоченность народов России — залог нашей силы», — написал он.

По словам Кадырова, «Россию боятся и уважают во всем мире», в чем заслуга Путина.

«Он обозначил четкие приоритеты и дал ясный сигнал всем недоброжелателям, что не позволит подорвать целостность и суверенитет страны», — добавил глава Чечни.

9 декабря Путин вручил медали «Золотая звезда» военнослужащим в честь Дня Героев Отечества. Церемония, на которой собрались свыше 300 человек, прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Одним из награжденных стал майор Сергей Селиванов, под командованием которого были взяты восемь опорных пунктов и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ), рядовой Алексей Асылханов, уничтоживший 15 танков и 50 боевых бронемашин. Также среди награжденных командир штурмового отряда капитан Валерий Енин, еще один штурмовик — прапорщик Артем Прохода, танкист — лейтенант Денис Распопов и командир аэроразведки БАРС «Каскад» полковник Дмитрий Саблин.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.