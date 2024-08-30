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В Польше назвали условие для вступления Украины в ЕС

Туск: урегулирование проблемы Волынской резни — условие вступления Украины в ЕС

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Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Одно из польских условий для вступления Украины в Европейский союз станет урегулирование вопросов, связанных с Волынской резней. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

До этого украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая в польском городе Ольштын, пообещал, что Украина не будет препятствовать Польше в проведении эксгумации жертв Волынской резни. Однако при этом он выразил пожелание, чтобы польская сторона тоже «чтила» украинцев, а вопросы истории министр предложил «оставить историкам».

Туск добавил, что Украина должна будет заручиться согласием всех стран на вступление в ЕС, в том числе согласием Польши. Кроме того, страна должна будет соответствовать стандартам не только вопросов торговли, границ, экономики, но и культурно-политических.

По словам премьера Польши, Украина не сможет стать членом «европейской семьи» до тех пор, пока не начнет уважать культурно-политические «стандарты» Евросоюза.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, который был совершен украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. Это событие получило название Волынская резня.

28 августа министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава продолжает поддерживать Киев, но на отношения между странами негативно влияет Волынская резня. Глава польского оборонного ведомства подчеркнул, что между государствами не будут открытых границ и торговли на нынешнем уровне, если не будет решен вопрос Волыни.

Ранее политолог упрекнул власти Польши в циничном отношении к памяти жертв Волынской резни.

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