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Премьер Чолаку: Румыния готова стать частью «шенгена»

Премьер Румынии заявил, что страна готова в 2025 году войти в Шенгенскую зону

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Румыния готова в 2025 году войти в Шенгенскую зону благодаря поддержке Венгрии в Европейском союзе. Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу румынского лидера.

«Благодаря активной поддержке Венгрии в ее качестве действующего председателя Совета ЕС и всех государств-членов с 1 января 2025 года Румыния присоединится к Шенгенскому пространству и на сухопутных границах», — сообщили в пресс-службе Чолаку.

Румынский премьер закончил свой государственный визит в Венгрию, где он провел переговоры с премьер-министром страны Виктором Орбаном. Предполагается, что решение о принятии Румынии в Шенгенскую зону будет принято в Брюсселе 12 декабря на основе внесенного Венгрией, председательницей ЕС в 2024 году, предложения.

До этого стало известно, что россияне чаще всего оформляют шенгенские визы через Италию и Францию.

Ранее выяснилось, где россияне будут путешествовать в ноябре.

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