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Эрдоган объяснил потерю власти Асадом в Сирии

Эрдоган заявил, что Асад потерял власть из-за отказа говорить с Турцией

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Bassem Tellawi/AP

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент Сирии Башар Асад потерял власть в стране из-за отказа от диалога с Турцией. Его слова приводит Reuters.

Он отметил, что Асад отверг призыв Анкары к диалогу. Также Эрдоган добавил, что Турция готова сделать все возможное для установления стабильности в Сирии и восстановления страны.

До этого пользователи русскоязычного интернета вспомнили очередное «пророчество» основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который заявлял, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всегда хотел свергнуть президента Сирии Башара Асада, чтобы стать региональным лидером. Он отмечал, что в дело вмешается Турция, так как е«й выгодно снова стать региональной державой и себя показать сторонницей демократий».

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее востоковед призвал не демонизировать Жириновского из-за «пророчества» о Сирии.

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