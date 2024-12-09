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Британия внесла гражданина Индии в санкционный список по Украине

Лондон ввел санкции против индийца за причастность к дестабилизации Украины

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Depositphotos

Великобритания включила в антироссийский санкционный список гражданина Индии из-за якобы причастности к дестабилизации ситуации на Украине. Об этом сообщается в документе, размещенном на сайте британского правительства.

«Следующая позиция была включена в единый (санкционный. – прим. ред.) список и теперь подлежит заморозке активов и санкциям в отношении оказания трастовых услуг: Анто Джозеф», — указано в документе.

По данным британского правительства, Джозеф связан с тем, кто вовлечен или был вовлечен в передачу средств лицу, предоставляющему экономические ресурсы, «направленные на дестабилизацию ситуации на Украине».

Недавно Британия ввела санкции против «АльфаСтрахования» и страхового дома «ВСК».

19 ноября Великобритания ввела санкции против министров образования Крыма и Запорожской области. Также в санкционный список попали военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» и центр военно-патриотического воспитания «Авангард».

Ранее в Британии предупредили о возможности санкций против Украины.

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