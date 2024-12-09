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Путин заявил о важности баланса при регулировании интернета

Путин: нужно соблюдать баланс при регулировании использования интернета

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Автор: Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Власти должны соблюдать баланс между регулированием и развитием интернета и искусственного интеллекта, заявил на встрече с главами парламентов стран ОДКБ президент РФ Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Мы должны выстраивать работу таким образом, чтобы обеспечивать безопасность, но с другой стороны, не стоять, что называется, на пути прогресса», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что использование ИИ и интернета требует особого внимания со стороны государств.

В ноябре Путин заявлял, что использование интернета должно опираться на суверенные алгоритмы, и страна должна стремиться к этой цели.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что страна должна сосредоточить усилия на развитии своего собственного суверенного искусственного интеллекта. По словам Путина, искусственный интеллект представляет собой ключевой инструмент для развития, прежде всего в экономике, а также в других сферах.

Ранее в России объяснили, кого не сможет заменить искусственный интеллект.

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