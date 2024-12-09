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В Польше рассказали об экономических и военных планах Запада на Украину

MP: Запад десятилетиями строил свои экономические и военные планы на Украину

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Запад десятилетиями строил свои экономические и военные планы в отношении Украины. Об этом в своей статье написал журналист издания Myśl Polska Эдвард Карольчук.

По его словам, проблемы на Украине начались сразу после объявления о распаде Советского Союза. В стране произошло «разграбление национальных активов и природных богатств». Там также сформировалась олигархия, часть которой «стремилась к углублению связей с Западом», заявил журналист.

«У Запада в отношении Украины были свои планы, причем не только в экономическом, но и в военном плане», — отметил он.

Карольчук выразил мнение, что страна «была лишь легкой закуской» для западного капитала. А «главным блюдом, о котором мечтает Запад», по-прежнему является Россия и ее несметные природные богатства, добавил он.

В ноябре газета The New York Times написала, что президент Украины Владимир Зеленский может продать полезные ископаемые своей страны стоимостью в триллионы долларов США.

В сентябре норвежский профессор и политолог Гленн Дизен высказал точку зрения, что Соединенные Штаты инициировали конфликт на Украине ради ценных ресурсов республики.

Ранее Зеленский предложил США разрабатывать месторождения, находящиеся под контролем России.

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