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ВМФ России получит еще три подлодки новейшего проекта

Число АПЛ семейства «Ясень» в российском флоте будет увеличено до 12 кораблей

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Павел Львов/РИА «Новости»

Число атомных подводных лодок (АПЛ) семейства «Ясень» в российском флоте будет увеличено до 12 кораблей после того, как начнется закладка еще трех подлодок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ВМФ России.

«В ближайшее время ожидается закладка трех АПЛ семейства «Ясень». С учетом уже построенных и строящихся субмарин этого проекта планируется, что на Северном и Тихоокеанском флотах будет по шесть таких подлодок», — заявил источник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации, однако в данный момент в боевом составе ВМФ России находятся три АПЛ семейства «Ясень/Ясень-М» — это «Северодвинск», «Казань» и «Новосибирск». Кроме тех АПЛ, которые находятся на боевом дежурстве, для российского флот достраивается четвертый корабль этого проекта — «Красноярск».

Ожидается, что «Красноярск» будет передан в состав ВМФ уже в конце 2023 года.

До этого стало известно, что атомную подлодку «Архангельск» скоро спустят на воду.

Ранее в России появились почтовые марки с новыми субмаринами.

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