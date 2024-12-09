В Госдуме оценили планы Зеленского попросить у Байдена членство в НАТО

Действующий президент США Джо Байден не успеет повлиять на вступление Украины в НАТО. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Пока Байден — действующий президент, может, какую-то гадость и успеет сделать, например, вынести на голосование [вопрос вступления Украины в НАТО], собрать срочно всех. Боюсь, если они за все время не смогли это сделать, то уж за оставшийся месяц как можно успеть это сделать? Это же не пирожки горячие на рынке продавать», — сказала Журова.

Парламентарий напомнила, что не только Байден решает вопрос о членстве Киева в Североатлантическом альянсе, для этого необходимо голосование. Кроме того, по словам депутата, на фоне избрания Дональда Трампа на Украине началась агония.

Она обратила внимание, что «Зеленского кидает из стороны в сторону», а на его призывы никто не будет обращать внимания. Большинство союзников Украины не готовы видеть ее в НАТО, указала Журова.

До этого Владимир Зеленский заявил, что планирует созвониться с президентом США Джо Байденом и обсудить приглашение в НАТО. По словам украинского лидера, обсуждать этот вопрос с Дональдом Трампом в настоящее время не имеет смысла, так как он «еще не в Белом доме и у него нет всех этих юридических прав».

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