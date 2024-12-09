В Госдуме предрекли обострение отношений России и Турции из-за Сирии

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предрек обострение отношений России и Турции на фоне ситуации в Сирии, где Анкара поддерживает представителей оппозиционных сил. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что Турция «делает все исключительно в собственных интересах».

«Мы понимаем, что Турция всегда все делала в своих интересах, и их поведение в Сирии не должно быть для нас новостью. Я думаю, мы должны были все это знать и готовиться. Естественно, это обострит отношения России и Турции», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что Сирия всегда была «очень сложным регионом», и заверил, что Москва продолжит отстаивать свои интересы на территории этой страны.

До этого агентство Reuters писало, что вооруженные оппозиционные группы в Сирии около полугода назад уведомили Турцию о своих намерениях провести наступательную операцию против официальных сирийских властей и сочли, что получили «молчаливое одобрение» турецкой стороны.

Ранее в МИД Турции раскрыли главную ошибку Башара Асада.