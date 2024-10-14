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В Германии признали, что находятся в прямом конфликте с Россией

Глава немецкой разведки Каль: Германия находится в прямом конфликте с Россией

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Global Look Press

Глава федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия будет способна атаковать страны НАТО в ближайшие шесть лет, а Берлин находится в прямом конфликте с Москвой. Его слова приводит немецкий телеканал N-TV.

«Позднее к концу этого десятилетия российские войска будут в состоянии напасть на НАТО», — указал Каль на слушаниях в немецком парламенте.

По его словам, Кремль рассматривает ФРГ как врага, поскольку Германия является второй крупнейшей страной, оказывающей поддержку Украине. Кроме того, Каль признал, что Берлин «находится в прямом конфликте с Россией».

Глава немецкой разведки также утверждает, что Владимир Путин обеспокоен не только Украиной, но и «на самом деле созданием нового мирового порядка», а российские спецслужбы все чаще используют все свои средства «и без всяких угрызений совести».

12 октября глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что для урегулирования украинского конфликта Германии нужно оказать давление на Киев. Вагенкнехт отметила, что положить конец конфликту на Украине путем наращивания вооружений невозможно. Глава партии призвала добиваться урегулирования путем дипломатических усилий.

Ранее немцы предложили Украине уступить территории ради мира с Россией.

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