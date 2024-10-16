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Рютте заверил, что НАТО в состоянии отразить нападение России

Генсек Рютте: НАТО в состоянии отразить атаку любого противника, включая Россию

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Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готов отразить атаку любого потенциального противника, включая Российскую Федерацию. Так он прокомментировал высказывание разведки ФРГ о том, что Москва якобы может напасть на Североатлантический альянс до 2030 года, сообщает РИА Новости.

«Будем предельно откровенны: НАТО готово отразить нападение любого противника, который решит нас атаковать, сейчас и в будущем. Мы значительно инвестируем средства в нашу оборону», — сказал Рютте.

14 октября глава федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия будет способна атаковать страны НАТО в ближайшие шесть лет, а Берлин находится в прямом конфликте с Москвой. По его словам, Кремль рассматривает ФРГ как врага, поскольку Германия является второй крупнейшей страной, оказывающей поддержку Украине.

Глава немецкой разведки также утверждает, что Владимир Путин обеспокоен не только Украиной, но и «на самом деле созданием нового мирового порядка», а российские спецслужбы все чаще используют все свои средства «и без всяких угрызений совести».

Ранее в Госдуме раскрыли настоящие цели нового командования НАТО.

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