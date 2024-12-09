В Германии предложили ЕС заключить сделку с Трампом по Украине

Глава комитета бундестага по международным делам Михаэль Рот призвал Евросоюз заключить сделку с избранным президентом США Дональдом Трампом по дальнейшей поддержке Украины. Об этом пишет Rheinische Post.

Рот напомнил, что избранный президент США не делал каких-либо обязывающих заявлений относительно дальнейшей военной помощи Киеву или того, останется ли Вашингтон в НАТО.

«Европа должна, наконец, перейти в стратегическое наступление и предложить Трампу сделку: ЕС и европейские государства полностью возьмут на себя финансирование Украины - военная техника, которой пока нет у европейских государств, будет закуплена США для Украины», — сказал он.

До этого бывший командующий войсками НАТО на территории Европы, генерал американских войск в отставке Джеймс Ставридис предупреждал, что Дональд Трамп после вступления в должность может заставить европейские страны самостоятельно решать проблемы с финансированием Украины. По его мнению, администрация Трампа не захочет заниматься украинским кризисом. В связи с этим, его подход к конфликту между Киевом и Москвой может свестись к предъявлению европейским державам требования самостоятельно разбираться с данной проблемой, указал американский генерал.

Ранее Зеленский допустил присутствие иностранных войск на Украине.