Юрист оценил идею признать Санта-Клауса иноагентом

Адвокат Александр Добровинский в интервью «Ридусу» прокомментировал идею лидера «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталия Бородина признать Санта-Клауса иностранным агентом.

Юрист подчеркнул, что в российском законодательстве нет положений, допускающих присвоение статуса иноагента вымышленным персонажам.

«Думаю, что за Санта-Клауса заступится Баба-яга. Это обращение приблизительно на таком уровне», — сказал Добровинский.

9 декабря Бородин направил обращение в Генпрокуратуру России с призывом признать Санта-Клауса иноагентом.

В тексте письма говорится, что бренд «Санта-Клаус» популярен в недружественных России странах и его используют многие иностранные компании, в том числе Father Christmas Ltd, которой принадлежат товарные знаки Santa Claus, Father Christmas и Cyber Santa.

По словам Бородина, стоимость торговой марки оценивают в $1,6 трлн. Высока вероятность, утверждает он, что иностранные компании «могут финансировать образ Санты в России», чтобы «разрушить традиционные российские ценности».

Ранее ученые обнаружили в Турции вероятную гробницу прообраза Санта-Клауса.