В Кремле заявили об утрате астанинского формата

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целеполагание астанинского формата утрачено.

При этом он отметил, что как механизм обмена мнениями он актуален всегда. По словам Пескова, в том или ином виде политические консультации будут продолжаться.

Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинском формате участвуют Россия, Иран и Турция, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели — Иордания, Ливан и Ирак.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Сообщалось, что высокопоставленные представители России, Ирана, Турции и Катара могли встретиться 7-8 декабря на полях Дохийского форума для обсуждения ситуации в Сирии, однако встреча не состоялась. В МИД Катара заявили, что в настоящий момент нет никаких подтверждений по поводу планов провести встречу с участием России, Турции и Ирана в Дохе.

Ранее Лавров и Фидан назвали самый важный формат для стабилизации в Сирии.