В РФ раскрыли, в какую ловушку пытается загнать Москву уходящая команда Байдена

Уходящая команда президента США Джо Байдена пытается загнать Москву в ловушку и заодно насолить избранному американскому лидеру Дональду Трампу. Такое мнение высказал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев. Речь идет об ударах западными дальнобойными ракетами вглубь России, пояснил он.

«Они нас хотят загнать в такую шахматную партию, в которой, если вы отвечаете, — вы испортили отношения с Трампом, который придет после нас. Надо понимать, что это все временно — кто в офисе, кто приходит, кто уходит. Постоянны национальные интересы России», — подчеркнул Малофеев.

Он считает, что в случае беспрецедентной агрессии со стороны США Россия не будет ждать, пока Трамп официально вступит в должность.

6 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия стремится не допустить прямого конфликта с Североатлантическим альянсом (НАТО). По его словам, он не согласен с тезисом о том, что в России на политическом уровне говорится о неизбежности третьей мировой войны.

Ранее стало известно, что НАТО не хочет провоцировать Россию гарантиями безопасности для Украины.