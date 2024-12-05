НАТО не хочет провоцировать Россию гарантиями безопасности для Украины

На двухдневной встрече глав МИД Североатлантического альянса (НАТО) в Брюсселе обсуждались способы увеличения поставок оружия Украине перед возможными мирными переговорами, а также вопросы потенциальных гарантий безопасности для Киева, которые не провоцировали бы Россию. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои дипломатические источники.

На пресс-конференции генсек НАТО Марк Рютте призвал активно «накачивать Украину оружием», чтобы она находилась в сильной позиции к началу переговоров. Он отметил, что необходимо направлять столько оружия, сколько потребуется, чтобы изменить текущую негативную динамику конфликта. Рютте призвал сосредоточиться на поддержке Украины и проигнорировал обращения Киева о возможных сроках вступления в НАТО, рекомендуя украинскому руководству обеспечить достаточное количество людей для мобилизации. Этот же призыв озвучил уходящий госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

4 декабря сообщалось, что советники избранного президента Дональда Трампа предложили ему свои варианты урегулирования украинского кризиса. Все они подразумевают отказ от взятых под контроль РФ территорий и от членства в НАТО. Депутат Дмитрий Белик заявил, что РФ будет руководствоваться своей безопасностью при обсуждении соглашения. Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что сейчас преждевременно обсуждать планы Трампа, так как официального документа еще нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Литве назвали самый дешевый способ для обеспечения безопасности Украины.