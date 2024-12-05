Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

НАТО не хочет провоцировать Россию гарантиями безопасности для Украины

Bloomberg: в НАТО обсуждают гарантии Киеву, которые не провоцировали бы Россию

close
Global Look Press

На двухдневной встрече глав МИД Североатлантического альянса (НАТО) в Брюсселе обсуждались способы увеличения поставок оружия Украине перед возможными мирными переговорами, а также вопросы потенциальных гарантий безопасности для Киева, которые не провоцировали бы Россию. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои дипломатические источники.

На пресс-конференции генсек НАТО Марк Рютте призвал активно «накачивать Украину оружием», чтобы она находилась в сильной позиции к началу переговоров. Он отметил, что необходимо направлять столько оружия, сколько потребуется, чтобы изменить текущую негативную динамику конфликта. Рютте призвал сосредоточиться на поддержке Украины и проигнорировал обращения Киева о возможных сроках вступления в НАТО, рекомендуя украинскому руководству обеспечить достаточное количество людей для мобилизации. Этот же призыв озвучил уходящий госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

4 декабря сообщалось, что советники избранного президента Дональда Трампа предложили ему свои варианты урегулирования украинского кризиса. Все они подразумевают отказ от взятых под контроль РФ территорий и от членства в НАТО. Депутат Дмитрий Белик заявил, что РФ будет руководствоваться своей безопасностью при обсуждении соглашения. Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что сейчас преждевременно обсуждать планы Трампа, так как официального документа еще нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Литве назвали самый дешевый способ для обеспечения безопасности Украины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами