Политический обозреватель Tsargrad.tv Андрей Пинчук объяснил, почему украинский лидер Владимир Зеленский отвергает призывы избранного президента США Дональда Трампа к прекращению огня.

По словам эксперта, мир для Зеленского — это гарантированное смещение с должности президента, и он прекрасно об этом знает.

«Он упирается не против переговоров с Россией или подписания мира. Он упирается против того, чтобы сложить обязанности президента», — сказал Пинчук.

Политолог считает, что сейчас на Западе предпринимают усилия для легализации переговоров в виде снятия запрета на диалог между Россией и Украиной на высшем уровне.

Накануне Трамп написал, что Украина желает заключить сделку с Россией в целях урегулирования конфликта, и призвал прекратить огонь.

Позднее Зеленский в своем Telegram-канале отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня. Он также оставил без комментариев утверждение о своей готовности к «сделке с Россией», о чем также заявлял американский лидер.

Ранее Песков рассказал, что необходимо сделать Украине для мирных переговоров.