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Трамп заявил, что думает над урегулированием «нелепого» конфликта на Украине

Трамп заявил, что работает над стратегией завершения конфликта на Украине

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Brandon Bell/Pool/Reuters

Концепция по прекращению украинского конфликта находится на стадии разработки. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в беседе с изданием The New York Post.

Трамп вместе с тем назвал продолжающийся конфликт на Украине «нелепым».

До этого Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что уменьшит объемы предоставляемой Вашингтоном военной помощи Украине.
Он подчеркнул, что активно пытается завершить вооруженный конфликт на Украине.

Трамп добавил, что после его инаугурации 20 января Украине не стоит ожидать военную помощь в прежнем объеме.

Вечером 7 декабря прошла трехсторонняя встреча Трампа, а также президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Мероприятие состоялось перед церемонией открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры со всего мира.

Ранее депутат Рады рассказал об унижении Зеленского Трампом.

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