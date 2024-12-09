Трамп допустил уменьшение военной помощи США Украине

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что уменьшит объемы предоставляемой Вашингтоном военной помощи Украине.

Он подчеркнул, что активно пытается завершить вооруженный конфликт на Украине.

Трамп добавил, что после его инаугурации 20 января Украине не стоит ожидать военную помощь в прежнем объеме.

Вечером 7 декабря прошла трехсторонняя встреча Трампа, а также президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Мероприятие состоялось перед церемонией открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры со всего мира.

Президенты общались около получаса, после чего направились в собор Парижской Богоматери, но уже каждый в своем направлении.

Портал Axios со ссылкой на источники писал, что Трамп не хотел проводить встречу с Зеленским, но его убедил сделать это Макрон. Как утверждает источник Bloomberg, французский лидер стремился организовать переговоры, чтобы начать обсуждение того, как положить конец украинскому конфликту. Чиновники, близкие к Макрону и Зеленскому, заявили, что встреча «была позитивной».

Ранее депутат Рады рассказал об унижении Зеленского Трампом.