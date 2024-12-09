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В ГД предложили штрафовать за продажу энергетиков детям

Володин: в ГД внесут проект о штрафах за продажу энергетиков несовершеннолетним

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале призвал защитить несовершеннолетних от потенциально опасной газосодержащей продукции.

«26 ноября Государственной Думой был принят закон, запрещающий продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров. <...> Важно сделать все для того, чтобы уберечь детей от соблазнов, которые могут привести к серьезным заболеваниям», — поделился спикер Госдумы.

Он предложил установить штрафы за реализацию несовершеннолетним небезопасной газосодержащей продукции — до 60 тысяч рублей для физлиц, до 300 тысяч рублей — для должностных лиц и до 600 тысяч рублей — для юрлиц.

Также, по словам Володина, к внесению на рассмотрение Госдумы готовится законопроект, предусматривающий штрафы за продажу несовершеннолетним энергетиков — до 50 тысяч рублей для физлиц, до 200 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юрлиц.

До этого ТАСС сообщало, что российское правительство одобрило законопроект о введении штрафов до 500 тыс. рублей за продажу энергетических напитков несовершеннолетним гражданам.

Ранее стало известно, что энергетики могут вызывать онкологические заболевания.

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