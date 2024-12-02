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На Украине признали, что РФ улучшила отслеживание дальних беспилотников ВСУ

Reuters: Россия улучшила мониторинг беспилотников ВСУ

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Inna Varenytsia/REUTERS

Российская армия улучшила отслеживание дальних беспилотников ВСУ и быстро наносит удары по местам запуска. Об этом заявил заместитель премьер-министра, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает агентство Reuters.

«Россия улучшила мониторинг запусков беспилотников (Украины — прим.ред), быстро реагируя и нацеливаясь на места запуска. Эти нюансы требуют постоянных изменений метода запуска и подключения», — заявил он.

По словам Федорова, наиболее важными вопросами для украинской армии являются связь и методы запуска БПЛА для дальних ударов. Он отметил, что у ВСУ есть беспилотники с максимальной дальностью полета до 1,8 тыс. км.

До этого Федоров заявил, что ВСУ в 2025 году увеличат процент применения дронов с автономным наведением, и впервые используют «рой дронов» для атак. По его словам, Украина использует «десятки» систем искусственного интеллекта собственной разработки, которые позволяют БПЛА поражать цели без участия пилотов.

Ранее стало известно, что в Финляндии появится совместное с Украиной предприятие по производству БПЛА.

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