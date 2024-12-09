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В США рассказали о «рекордных» успехах России на Украине

WSJ: Россия рекордно увеличила обстрелы ВСУ дронами и ракетами на Украине

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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия «бьет рекорды» по обстрелам позиций ВСУ и военной инфраструктуры Украины, количество ударов дронами и ракетами ВС РФ кратно возросло. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Российские обстрелы (БПЛА и ракетами на Украине. — прим. ред.) бьют рекорды», — говорится в сообщении издания.

Согласно источникам WSJ, ВС РФ осенью 2024 года резко увеличили количество ударов беспилотниками и ракетами по позициям ВСУ, выпустив в общей сложности около шести тысяч дронов и ракет за три месяца. Это в три раза больше, чем за предыдущие три месяца, и в четыре раза больше, чем за те же осенние месяцы 2023 года, пишет издание.

Отмечается, что Украина пытается противостоять атакам, увеличивая использование методов радиоэлектронной борьбы, но «с трудом справляется». Украине, пишет WSJ, не хватает современных средств противоракетной обороны.

8 декабря сообщалось, что российские ВС ударили по военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 139 районах.

Ранее подполье сообщило об ударе по воинской части ВСУ с наемниками в Ровненской области.

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