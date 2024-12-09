В США нашли причину отправить Байдена в тюрьму

Конгресс при избранном президенте США Дональде Трампе и новый состав минюста должны начать расследование в отношении возможных уголовных правонарушений действующего главы государства Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. Об этом пишет американское издание The American Thinker.

«Новый конгресс и новое руководство министерства юстиции должны продолжать оказывать давление и полностью расследовать преступления всех участников этой паутины коррупции», — говорится в сообщении издания.

В материале подчеркивается, что даже высшие чиновники уходящей администрации президента США Джо Байдена не должны избежать потенциальной уголовной ответственности. Кроме того, в статье не исключается, что сам действующий президент может попасть под обвинения.

Отмечается, что решение Байдена помиловать своего сына Хантера отразило желание главы государства скрыть свои преступления. Этим шагом Байден нивелировал доверие граждан к судебной системе страны, пишет AT.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что Байден опасался мести со стороны администрации Дональда Трампа в связи с помилованием своего сына Хантера Байдена.

По ее словам, представители Республиканской партии, к которой принадлежит Трамп, угрожали Хантеру Байдену перед вынесением приговора.

1 декабря Байден подписал указ о помиловании своего сына, ранее обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. В своем выступлении американский лидер подчеркнул, что с начала президентского срока он не вмешивался в работу министерства юстиции, однако считает судебное преследование сына избирательным и политически мотивированным.

Ранее в США заявили, что Байдену следовало помиловать Трампа.