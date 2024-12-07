В Белом доме назвали причину помилования Байденом своего сына Хантера

Действующий президент США Джо Байден опасался мести со стороны администрации Дональда Трампа в связи с помилованием своего сына Хантера Байдена. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает телеканал Fox News.

По ее словам, представители Республиканской партии, к которой принадлежит Трамп, угрожали Хантеру Байдену перед вынесением приговора.

Байден сказал, что Хантер и его семья перенесли достаточно, поэтому он был помилован, рассказала Жан-Пьер.

Представитель Белого дома добавила, что Байден принял решение помиловать сына в связи с «меняющимися факторами». Кроме того, сейчас он изучает возможность других помилований и уменьшения сроков наказания.

1 декабря Байден подписал указ о помиловании своего сына, ранее обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. В своем выступлении американский лидер подчеркнул, что с начала президентского срока он не вмешивался в работу министерства юстиции, однако считает судебное преследование сына избирательным и политически мотивированным.

Ранее в США заявили, что Байдену следовало помиловать Трампа.