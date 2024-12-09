В МИД сделали заявление о расширении НАТО на территорию Юго-Восточной Азии

Россия выступает против расширения Североатлантического альянса на территорию региона Юго-Восточной Азии. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.

Летом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что возможное размещение американского ядерного оружия на территории стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) создаст риски для безопасности данного региона.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание, что США уже снабдили оружием массового поражения пять государств — членов НАТО. При этом в Вашингтоне размещение боеголовок в других странах называют «совместными ядерными миссиями», в рамках которых военные из неядерных государств могут тренироваться использовать и доставлять соответствующее оружие.

Кроме того, Руденко также отмечал, что Вашингтон, обосновавшись со своим военным присутствием в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), теперь «тащит» туда другие страны НАТО.

Ранее США обвинили в приближении мира к третьей мировой войне.