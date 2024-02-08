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В МИД заявили, что США активно «тащат» в АТР союзников по НАТО

Дипломат Руденко: США активно «тащат» в Азию союзников по НАТО

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Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Вашигтон, обосновавшись со своим военным присутствием в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), теперь «тащит» туда другие страны НАТО. Об этом дипломат сказал в интервью ТАСС.

Руденко отметил, что давно обосновавшиеся в регионе США «тащат» в АТР Германию, Великобританию, Францию, Италию, Нидерланды, Канаду. Параллельно с этим ведется работа по формированию правовых основ обеспечения присутствия НАТО в АТР.

Дипломат подчеркнул, что Североатлантический альянс через локальных союзников, таких как Япония, Южная Корея и Австралия, пытается создавать для себя комфортную среду в регионе. Эти страны с готовностью передают под нужды НАТО имеющуюся у них военную инфраструктуру, регулярно задействуют свои территории для переброски в АТР не только военно-морских, но и ударных военно-воздушных сил.

Заместитель главы МИД подчеркнул, что страны Восточной и Юго-Восточной Азии расценивают появление НАТО как вызов региональной стабильности и безопасности.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что в нынешней ситуации возвращение к переговорам Москвы и Токио о мирном договоре категорически невозможно.

Ранее сообщалось, что США планируют сделать шаги по противодействию оборонному партнерству РФ и КНДР.

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