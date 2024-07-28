Лавров предостерег США от размещения ядерного оружия в Юго-Восточной Азии

Возможное размещение американского ядерного оружия на территории стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) создаст риски для безопасности данного региона. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание, что США уже снабдили оружием массового поражения пять государств — членов НАТО. При этом в Вашингтоне размещение боеголовок в других странах называют «совместными ядерными миссиями», в рамках которых военные из неядерных государств могут тренироваться использовать и доставлять соответствующее оружие.

«Если этот печальный и достаточно рискованный опыт будет привнесен еще в Юго-Восточную Азию, я думаю, здесь лучше от этого никому не станет, рисков станет больше», — сказал дипломат.

27 июля Лавров принял участие в совещании в формате Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которое состоялось в столице Лаоса. После его завершения министр провел пресс-конференцию, в ходе которой прокомментировал достижение США и Южной Кореей договоренностей о совместном ядерном планировании. Он подчеркнул, что действия Вашингтона и Сеула вызывают беспокойство у Москвы.

Ранее в МИД РФ оценили готовность США запретить ядерные испытания.